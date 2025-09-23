نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| واشنطن تفرض قيودًا مشددة على وفد إيران في الأمم المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، عن فرض قيود جديدة على تحركات الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث حُدد نطاق تحركه في المناطق المحيطة بمقر المنظمة الدولية فقط، كما شملت الإجراءات منع أعضائه من الوصول إلى المتاجر الكبرى والسلع الفاخرة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، أن هذه الخطوة تأتي في إطار "ممارسة أقصى ضغط على النظام الإيراني"، مضيفًا أن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اعتمد قيودًا إضافية تقصر حركة الوفد الإيراني على المسارات الضرورية للوصول من وإلى مقر الأمم المتحدة.

وأضاف، "إن أمن الأمريكيين يظل دائما أولويتنا، ولن تسمح الولايات المتحدة للنظام الإيراني باستخدام اجتماعات الجمعية العامة كذريعة للتنقل بحرية في نيويورك من أجل الترويج لأجندته الإرهابية".