عاجل- مدبولي: مصر ترفض محاولات تهجير الفلسطينيين وتواصل جهودها لوقف إطلاق النار في غزة

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي: مصر ترفض محاولات تهجير الفلسطينيين وتواصل جهودها لوقف إطلاق النار في غزة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر ترفض بصورة حاسمة أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني، موضحًا أن هذه المحاولات تمثل خطًا أحمر يتعلق بالأمن القومي العربي.

التزام مصر بالسلام

شدد رئيس الوزراء على أن مصر مستمرة في بذل كل جهد ممكن للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء معاناة المدنيين، والعمل على فتح مسار سياسي جاد يعيد الأمل في تحقيق السلام.

الأمن لا يتحقق بالقوة

أوضح مدبولي أن الأمن لن يتحقق عبر القوة العسكرية أو فرض الأمر الواقع، وإنما من خلال تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

موقف مصر الثابت

أعاد رئيس الوزراء التأكيد على موقف مصر الثابت، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الداعم لكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل، بما يضمن استقرار المنطقة ويضع حدًا لعقود من الصراع.