نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس وزراء بلجيكا يعلن اعتراف بلاده رسميا بالدولة الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس الوزراء البلجيكى، بارت دى ويفر، بشكل رسمى، قرار بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، مشددًا على أن هذه الخطوة "ليست مكافأة لحماس".

وقال خلال كلمته فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك: "ننضم إلى الدول التى تعترف بدولة فلسطين"، مؤكدًا أن هذا القرار يأتى فى إطار دعم بلجيكا المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني.

وفى رسالة تهدف إلى توضيح أبعاد القرار، فصل رئيس الوزراء بين دعم الدولة الفلسطينية والموقف من الفصائل المسلحة، قائلًا: "نواصل دعم حق تقرير المصير للفلسطينيين، ولكن هذه الخطوة ليست مكافأة لحماس".

ويأتى تصريح رئيس الوزراء ليتوج الإعلان الموقف الرسمى للحكومة على أعلى المستويات، لتنضم بروكسل بذلك إلى قائمة متزايدة من العواصم الأوروبية التى اتخذت هذه الخطوة التاريخية فى محاولة لإحياء مسار حل الدولتين.