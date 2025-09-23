العالم اليوم - إسبانيا: مؤتمر حل الدولتين نقطة تحول لدولة فلسطين

انتم الان تتابعون خبر إسبانيا: مؤتمر حل الدولتين نقطة تحول لدولة فلسطين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 01:20 صباحاً - قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الاثنين، إن مؤتمر حل الدولتين في نيويورك يمثل نقطة تحول لدولة فلسطين.

ودعا سانشيز في خطاب ألقاه في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك خلال مؤتمر حول "حل الدولتين" إلى منح دولة فلسطين عضوية كاملة في المنظمة الدولية.

وقال سانشيز الذي ينتقد بشراسة الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حركة حماس في قطاع غزة إن "هذا المؤتمر يمثل نقطة تحول، لكنه ليس نهاية الطريق. هذه مجرد البداية. دولة فلسطين يجب أن تكون عضوا" كامل العضوية في الأمم المتحدة.