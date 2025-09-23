نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة: خطوات لا رجعة عنها نحو حل الدولتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، أن المجتمع الدولي يعمل حاليًا على تنفيذ خطوات ملموسة ولا رجعة عنها لتحقيق حل الدولتين.

وقالت خلال مؤتمر "حل الدولتين": "نحن بحاجة إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، وعلى إسرائيل أن تضمن وصول المساعدات إلى غزة دون قيود".

وأضافت أن الأوضاع الإنسانية في غزة "غير مقبولة"، محذّرة من أن استمرار الاستيطان في الضفة الغربية يقوّض فرص السلام في الشرق الأوسط.

وشددت بيربوك على ضرورة إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وتحظى بدعم وتأييد المجتمع الدولي.