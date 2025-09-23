نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ «الــفـجــر» تنشر نص كلمة رئيس مجلس الوزراء أمام مؤتمر الأمم المتحدة حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين في المقال التالي

نيابةً عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مصر في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين، المنعقد بقاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ضمن أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ80 للجمعية العامة. حضر الجلسة الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير أسامة عبدالخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

إشادة بالجهود الدولية لتنظيم المؤتمر

استهل رئيس الوزراء كلمته بتوجيه الشكر للمملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية على جهودهما المشتركة في تنظيم المؤتمر، الذي يعكس الالتزام الدولي الجماعي بحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.

لا استقرار دون دولة فلسطينية مستقلة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر التي قادت على مدى أكثر من أربعة عقود جهود إرساء السلام في المنطقة، تجدد موقفها بأن لا استقرار في الشرق الأوسط دون حل عادل وشامل يلبي الطموح المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن حل الدولتين ليس خيارًا سياسيًا أو التزامًا أخلاقيًا فحسب، بل هو ضرورة أمنية تفتح الطريق أمام شرق أوسط آمن ومستقر ومزدهر.

إدانة العدوان الإسرائيلي وتصعيد خطير

أدان رئيس الوزراء العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية، وتصعيده في مختلف أنحاء المنطقة، مشيرًا إلى السابقة الخطيرة المتمثلة في قصف دولة قطر الشقيقة، التي تبذل جهودًا مع مصر للوساطة وإنهاء العدوان.

دعوة لاعتراف دولي واسع بدولة فلسطين

شدد مدبولي على أن اعتماد الجمعية العامة لإعلان نيويورك يمثل لحظة تاريخية لتجديد الالتزام الدولي بحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، داعيًا الدول التي لم تعترف بعد بفلسطين إلى اتخاذ خطوة الاعتراف الفوري والواسع وغير المشروط.

وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار

أوضح رئيس الوزراء أن مصر ستواصل بذل كل الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أن إنهاء حمام الدم أمر ممكن وضروري. وأشار إلى أن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بالأمم المتحدة أكد بوضوح ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

كما أعلن مدبولي أن مصر ستستضيف، فور التوصل لوقف إطلاق النار، المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة لحشد التمويل اللازم للخطة العربية الإسلامية بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.

رفض محاولات التهجير والتصفية

أكد رئيس الوزراء أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية قضيته، واصفًا ذلك بأنه يرقى إلى جريمة تطهير عرقي.

رسالة مصر للعالم

اختتم مدبولي كلمته قائلًا: "إننا نقف أمام لحظة فارقة، فإما أن نؤسس لسلام عادل ودائم، أو نترك المنطقة رهينة للصراعات والفوضى. ومصر تمد يدها للجميع لإحياء الأمل في السلام، مؤكدةً أنه لا بديل عن حل الدولتين، ولا مستقبل للسلام دون دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبًا إلى جنب في أمن وسلام مع إسرائيل".