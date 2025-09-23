نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية: حل الدولتين الطريق الوحيد للسلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، "أن تنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام شامل وعادل في الشرق الأوسط"، مشددًا على أن المملكة ستواصل تنسيقها مع فرنسا لضمان نجاح مخرجات مؤتمر "حل الدولتين" المنعقد في نيويورك تحت رعاية سعودية -

فرنسية.

وقال بن فرحان إن المؤتمر ينعقد وسط استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي يمتلك الإرادة اللازمة لإنصاف الشعب الفلسطيني، كما أعرب عن تقديره للدول التي اعترفت أو تستعد للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ماكرون يعلن اعتراف فرنسا بفلسطين

من جانبه، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال كلمته أمام المؤتمر اعتراف بلاده رسميًا بدولة فلسطين، مؤكدًا أن الوقت قد حان لوقف الحرب في غزة وتحقيق السلام قبل أن يصبح ضائعًا. وأضاف أن "القانون يجب أن يسود على القوة" وأن التمسك بالقيم الإنسانية هو الضمان الوحيد للخلاص.

وأشار ماكرون إلى أن إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية في غزة تحت ذريعة القضاء على "حماس"، رغم استمرار المجاعة والمعاناة، معتبرًا أن التفاوض على وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد للإفراج عن المحتجزين وإنقاذ الأرواح.