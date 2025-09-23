نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ رئيس الوزراء: قصف دولة قطر سابقة خطيرة تؤكد تصعيد العدوان الإسرائيلي في المنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

رئيس الوزراء: قصف دولة قطر سابقة خطيرة تؤكد تصعيد العدوان الإسرائيلي في المنطقة

في كلمته أمام المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين، المنعقد في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أدان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابةً عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية وما يشهده من تصعيد غير مسبوق امتد إلى دول المنطقة.

قصف قطر.. تطور خطير في مسار العدوان

أكد رئيس الوزراء أن قصف دولة قطر الشقيقة يُمثل تطورًا بالغ الخطورة وسابقة غير مقبولة، خاصة وأن قطر تشارك مع مصر في جهود الوساطة لإنهاء العدوان على قطاع غزة ووقف نزيف الدم. واعتبر مدبولي أن هذا الاعتداء يعكس تجاوزًا خطيرًا لكل الخطوط الحمراء وتهديدًا للاستقرار الإقليمي.

مصر: موقف ثابت ودعوة لتحرك دولي

شدد رئيس الوزراء على أن مصر، التي ما دام قادت جهود السلام في المنطقة، تجدد إدانتها الكاملة لكل أشكال العدوان الإسرائيلي وتجاوزاته، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته بشكل عاجل لوقف هذا التصعيد وحماية الأمن الإقليمي.

ربط العدوان بحل الدولتين

أوضح الدكتور مدبولي أن استمرار الاحتلال والعدوان وفرض الأمر الواقع لن يجلب الأمن لإسرائيل ولا الاستقرار للمنطقة، مؤكدًا أن الحل الوحيد يكمن في تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

دعم مصر لوقف إطلاق النار وإعادة الإعمار

أعاد رئيس الوزراء التأكيد على أن مصر مستمرة في بذل كل الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما ستستضيف فور توقف العدوان مؤتمرًا دوليًا لإعادة إعمار غزة بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، بما يحفظ حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه.