عاجل| ماكرون: فرنسا تعترف رسميًا بفلسطين وتفتتح سفارتها بعد الإفراج عن الرهائن.. وزيارته لمصر رسخت القرار التاريخي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستفتتح سفارتها في دولة فلسطين بمجرد الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، مؤكدًا أن اعتراف باريس الرسمي بالدولة الفلسطينية يمثل لحظة تاريخية واستكمالًا لوعد طال انتظاره.

وأوضح ماكرون، خلال كلمته في مؤتمر "حل الدولتين" المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن "اتفاقيات أبراهام وكامب ديفيد باتت معرضة للخطر بسبب سياسات إسرائيل"، لافتًا إلى أن استمرار الحرب في غزة يقوّض فرص السلام ويهدد الاستقرار الإقليمي.

وأضاف الرئيس الفرنسي: "لقد حان الوقت لوقف الحرب في غزة والإفراج عن الرهائن. فالوعد بإقامة دولة فلسطين لا يزال غير مكتمل منذ أكثر من عقد من الزمن، واليوم نؤكد التزامنا باستكمال هذا الوعد".

زيارة الرئيس الفرنسي لمصر رسخت قناعته في الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وكان ماكرون قد أعلن في وقت سابق أن فرنسا باتت اعتبارًا من اليوم تعترف رسميًا بدولة فلسطين، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تطور جوهري في الموقف الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية.

وفي هذا السياق، أكد السفير الفرنسي لدى مصر، إيريك شوفالييه، أن زيارة ماكرون إلى مدينة العريش في أبريل الماضي برفقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أسهمت في ترسيخ قناعته بضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأوضح أن هذا القرار التاريخي نضج خلال تلك الزيارة، ليُعلَن رسميًا في نيويورك مساء اليوم.

وأشار شوفالييه إلى أن ماكرون كان قد لمّح إلى هذا التوجه منذ زيارته لمصر، حين تحدث للصحفيين على متن طائرته أثناء عودته من القاهرة، مؤكدًا أن الاعتراف الفرنسي جاء بعد سنوات من التفكير وتقييم التطورات الميدانية والسياسية.