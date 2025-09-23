نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ وزير الخارجية: لقاء مرتقب مع الرئيس ترامب والقادة العرب والإسلاميين لوقف الحرب وتعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وزير الخارجية: لقاء مرتقب مع الرئيس ترامب والقادة العرب والإسلاميين لوقف الحرب وتعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وزير الخارجية: لقاء مرتقب مع الرئيس ترامب والقادة العرب والإسلاميين لوقف الحرب وتعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن القضية الفلسطينية تشهد زخمًا دوليًا غير مسبوق في ظل تزايد الاعترافات بدولة فلسطين، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في وقت تمر فيه غزة بظروف كارثية نتيجة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وما ترتب عليها من مجاعة وأوضاع إنسانية مأساوية لا تليق بالقرن الحادي والعشرين.

اعترافات متصاعدة ومؤتمر حل الدولتين

قال وزير الخارجية إن الاعترافات المتتالية بدولة فلسطين، إلى جانب انعقاد مؤتمر حل الدولتين، منحت الملف الفلسطيني دعمًا دوليًا كبيرًا، وأعادت الأمل للشعب الفلسطيني بعد سنوات من التجاهل الدولي لجرائم الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023.

ضرورة إجراءات ضد إسرائيل

أضاف عبدالعاطي أن هذه الاعترافات خطوة إيجابية مهمة، لكنها تحتاج إلى استكمال عبر المزيد من المواقف الدولية الحاسمة، مع فرض إجراءات مباشرة على الجانب الإسرائيلي لإجباره على وقف انتهاكاته الصارخة للقانون الدولي والمواثيق الأممية.

لقاء مرتقب مع ترامب والقادة العرب

كشف وزير الخارجية عن لقاء مهم غدًا سيجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع عدد من القادة العرب والدول الإسلامية، مؤكدًا أن هذا الاجتماع سيؤسس لموقف عربي – إسلامي موحد يدعو إلى إنهاء الحرب. وأوضح أن الرئيس ترامب يفضل دائمًا الحلول السياسية والسلمية، ويرفض التصعيد العسكري باعتباره يهدد استقرار المنطقة بأسرها.

دور مصر في وقف إطلاق النار

أكد عبدالعاطي أن مصر تكثف اتصالاتها وجهودها مع مختلف الأطراف الدولية من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، والعمل على توفير ممرات آمنة للإغاثة الإنسانية، مع استمرارها في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.