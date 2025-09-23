العالم اليوم - أول تعليق إسرائيلي بشأن مؤتمر حل الدولتين

انتم الان تتابعون خبر أول تعليق إسرائيلي بشأن مؤتمر حل الدولتين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 03:28 صباحاً - قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، الاثنين، إن مؤتمر حل الدولتين الذي عقد في نيويورك بعيد عن الواقع.
وأضاف المندوب الإسرائيلي: "ما رأيناه هو عرض مسرحي لأن الاعتراف الحقيقي لسوء الحظ لن يكون على الأرض".
وتابع: "مازال لدينا أسرى ورهائن في غزة، ومازلت حماس تقاتل في غزة، وقادة حماس يتحدثون عن هذا، وحماس لن تكون طرفا في معادلة اي وقت من الآن".
وأوضح: "لن نترك قادة حماس، قواتنا مازالت تقاتل لتدفع حماس بعيدا عن ان تكون طرفا في المعادلة، وذلك لمصلحة المنطقة ومصلحة الفلسطينيين أنفسهم".
وأشار المندوب الإسرائيلي إلى أنه: "لا مستقبل لغزة بدون القضاء على حركة حماس".
وتابع: "لم ننهي عملنا بعد للقضاء على حماس في غزة، ولن نتخلى عن ما نفعله".
