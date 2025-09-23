نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| لولا دا سيلفا: ما يحدث في غزة إبادة للشعب الفلسطيني ومحاولة للقضاء على حلم الدولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إبادة الشعب الفلسطيني وحق الوجود، أكد الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أن ما يجري في قطاع غزة يمثل إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الأمر لا يقتصر على قتل الأبرياء فحسب، بل هو محاولة منهجية للقضاء على حلم إقامة الدولة الفلسطينية.

وشدد خلال كلمته في مؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين على أن "لكل من إسرائيل وفلسطين الحق في الوجود".

التزامات البرازيل تجاه القضية الفلسطينية

أعلن لولا دا سيلفا التزام بلاده بتعزيز الرقابة على الواردات القادمة من المستوطنات اليهودية غير الشرعية في الضفة الغربية، إلى جانب الحفاظ على تعليق الصادرات ذات الصلة بالدفاع، بما في ذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج التي قد تُستغل في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية.

اعترافات دولية متزايدة بفلسطين

يأتي موقف البرازيل بعد اعترافات متتالية بدولة فلسطين، حيث أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق من اليوم، اعتراف فرنسا رسميًا بالدولة الفلسطينية. كما كانت المملكة المتحدة وأستراليا وكندا والبرتغال قد اتخذت الخطوة ذاتها في 21 سبتمبر/أيلول الجاري.

الفيتو الأمريكي يعطل عضوية فلسطين

ورغم الزخم الدولي الداعم لإقامة الدولة الفلسطينية، تظل العقبة قائمة على مستوى مجلس الأمن الدولي، إذ استخدمت الولايات المتحدة في عام 2024 حق النقض (الفيتو)، ضد منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ما يعكس استمرار الانقسام الدولي بشأن هذه القضية المحورية.