نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| أردوغان: حماس ليست منظمة إرهابية ووقف النار في غزة ضرورة عاجلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أنه لا يعتبر حركة "حماس" الفلسطينية منظمة إرهابية، في تصريح مباشر عبر مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وقال أردوغان: "أنا لا أعتبر حماس منظمة إرهابية"، مشددًا على أن الحركة تمثل جزءًا من الشعب الفلسطيني الذي يقاوم الاحتلال.

تنسيق مستمر مع واشنطن

أوضح الرئيس التركي أنه على تواصل دائم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه لمناقشة التطورات في المنطقة، وخاصة ما يتعلق بالأوضاع المتفاقمة في غزة والأزمة السورية، مشيرًا إلى أن هذا التنسيق يهدف إلى البحث عن حلول سياسية تقلل من حدة التوتر وتفتح المجال أمام استقرار إقليمي دائم.

اقرأ أيضًا:

عاجل ـ «الــفـجــر» تنشر نص كلمة رئيس مجلس الوزراء أمام مؤتمر الأمم المتحدة حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين

عاجل ـ شاهد الآن |مشهد مؤثر داخل أروقة الأمم المتحدة..فرحة عربية واسعة بقرار ماكرون الاعتراف بالدولة الفلسطينية

خطاب أمام الأمم المتحدة

وفي كلمته التي ألقاها خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا أردوغان إلى إعلان فوري لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا ضرورة ضمان دخول المساعدات الإنسانية بلا عوائق إلى القطاع المحاصر. وأضاف: "لا يمكن السماح أبدًا بأي أطماع توسعية في المنطقة، فاستمرار هذه السياسات سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار والمعاناة الإنسانية".

زيارة مرتقبة إلى البيت الأبيض

من المقرر أن يلتقي أردوغان بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الخميس المقبل، حيث يتوقع أن تتناول المباحثات ملفات سياسية وأمنية وتجارية مهمة، وأكد ترامب في تصريحات سابقة أنه يتطلع إلى إبرام صفقات تجارية وعسكرية مع تركيا خلال هذه الزيارة، ما يجعل اللقاء محط أنظار المجتمع الدولي.