العالم اليوم - أصيبت دبابته بقذيفة.. مقتل ضابط إسرائيلي بمعارك مدينة غزة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 07:24 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط إسرائيلي برتبة رائد بعد إطلاق قذيفة على دبابته في مدينة غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الضابط القتيل يقود سرية في الكتيبة 77 في الجيش الإسرائيلي وأن مسلحين أطلقوا قذيفة على دبابته.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الضباط، واسمه شاهار نيتانيال بوزاغلو ويبلغ من العمر 27 عاما، أصيب جراء إطلاق القذيفة على دبابته، وأعلن مقتله لاحقا.

وأضافت أن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي وصلت إلى موقع الحادث وعزلته، فيما أُطلقت طائرة حربية النار على "نقاط مشبوهة".

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الضابط المذكور هو أول قتيل من الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة منذ بدء عملية عسكرية تستهدف المدينة الواقعة شمالي قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في الثامن عشر من سبتمبر الجاري مقتل 4 جنود وإصابة 3 آخرين، في انفجار عبوة ناسفة على جانب الطريق في رفح جنوبي قطاع غزة.

والقتلى هم قائد سرية و3 جنود، تتراوح أعمارهم بين 20 و26 عاما.

وبهذا يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 911 قتيلا بين ضابط وجندي، منهم 469 جنديا منذ بدء الهجوم البري للجيش على غزة في 27 أكتوبر 2023.