العالم اليوم - وزير خارجية ألمانيا: سكان غزة يعيشون جحيما على الأرض

انتم الان تتابعون خبر وزير خارجية ألمانيا: سكان غزة يعيشون جحيما على الأرض من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 08:20 صباحاً - وجه وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، انتقادات حادة لإسرائيل بشأن عملياتها في مدينة غزة والضفة الغربية، وذلك خلال أول زيارة له إلى الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال فاديفول، يوم الاثنين، في مؤتمر للأمم المتحدة نظمته فرنسا والسعودية لدعم حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين: "في أنحاء غزة، يعيش الأشخاص جحيما على الأرض".

ودعا وزير الخارجية إلى استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين حول حل الدولتين، رغم أنه "يبدو أبعد من أي وقت مضى".

وأضاف: "هذا الصراع الممتد لعقود لا يمكن حله عبر الإرهاب والدمار والقتل. لا يمكن كسبه ولا حتى إدارته. يجب أن يُحل".

وأشار فاديفول إلى أن ألمانيا ستواصل دعمها القوي لوجود إسرائيل وأمنها طويل الأمد، والذي لا يزال موضع تساؤل لدى البعض.

وبسبب ضيق الوقت، لم يتمكن الوزير من إكمال خطابه، إذ كانت المدة المخصصة للكلمة دقيقتين فقط، وتم إغلاق الميكروفون قبل أن ينهي تصريحاته.