مؤتمر حل الدولتين: ضرورة توحيد غزة والضفة تحت مظلة السلطة الفلسطينية

أحمد جودة - القاهرة - أكد البيان المشترك لرئاسة المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتنفيذ حل الدولتين، المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، على أهمية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية.

اعتماد إعلان نيويورك

أوضح البيان أن المؤتمر اعتمد إعلان نيويورك الذي نال تأييدًا واسعًا من الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 142 صوتًا، ما يعكس الالتزام الدولي الثابت بحل الدولتين.

وأشار إلى أن الاعتراف المتزايد بدولة فلسطين يأتي خطوة نحو تجسيد دولة فلسطينية مستقلة، ديمقراطية، وقابلة للحياة اقتصاديًا، تعيش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل.

أولوية إنسانية عاجلة

شدد البيان على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة، مؤكدًا أن إنهاء الحرب والإفراج عن جميع المحتجزين يظلان أولوية قصوى، مع الدعوة إلى تبادل الأسرى وإطلاق سراح الرهائن كجزء من مساعي تحقيق السلام.