نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسؤول إسرائيلي: حرب غزة تهدد الاقتصاد بخسائر تتجاوز 7.5 مليار دولار إضافية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذّر مسؤول حكومي إسرائيلي من أن توسع الحرب على قطاع غزة سيكلف الاقتصاد الإسرائيلي خسائر إضافية تتجاوز 7.5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025، أي ما يعادل أكثر من 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وسط تراجع ثقة الأسواق وتزايد الضغوط على المالية العامة.

نفقات عسكرية ضخمة

وبحسب وكالة بلومبيرج، بلغت النفقات العسكرية الإسرائيلية منذ بداية الحرب نحو 204 مليارات شيكل خلال عامين تقريبًا، يتركز معظمها في رواتب جنود الاحتياط، الذخيرة، ومنظومات اعتراض الصواريخ.

وأوضح المسؤول أن آلاف الجنود تم استدعاؤهم منذ بدء الحرب، ويتقاضى الواحد منهم 36 ألف شيكل شهريًا، أي ما يزيد بنسبة 50% عن متوسط الأجور، فيما تتحمل الدولة أيضًا رواتب وظائفهم الأصلية.

تأثيرات ممتدة وضغوط دولية

أشارت بلومبيرج إلى أن تداعيات الحرب امتدت إلى جبهات إقليمية أخرى، ما ضاعف من النفقات وألقى بظلال ثقيلة على الاقتصاد.

كما تواجه خطط التوغل في مدينة غزة معارضة دولية متصاعدة وتحذيرات من كارثة إنسانية أعمق قد تزيد من عزلة إسرائيل.

تراجع توقعات النمو

في ظل هذه التطورات، خفّضت وزارة المالية الإسرائيلية توقعاتها لنمو الاقتصاد في عام 2025 إلى 3.1%، بينما عدّل بنك إسرائيل المركزي تقديراته إلى 3.3% بدلًا من 3.5%، نتيجة الخسائر المستمرة الناتجة عن حرب غزة والمواجهات المتصاعدة مع إيران.