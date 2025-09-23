نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يهاجم الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة ويصفه بـ "مكافأة لحماس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - من المقرر أن يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هي الأولى له منذ عودته إلى البيت الأبيض، يوجّه فيها انتقادات حادة للدول التي اعترفت مؤخرًا بـ دولة فلسطين، معتبرًا أن هذا الاعتراف "مكافأة لحماس" ولا يمثل خطوات عملية على الأرض.

هجوم على "مؤسسات العولمة"

وبحسب ما أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، فإن ترامب سيستغل كلمته للتأكيد على "رؤيته البسيطة والبناءة للعالم"، مشيرة إلى أنه سينتقد أيضًا مؤسسات العولمة التي وصفها بأنها تسببت في "تعفّن النظام العالمي".

لقاءات ثنائية مع قادة دول

على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، سيعقد ترامب لقاءات ثنائية مع الرئيس الأوكراني ونظيره الأرجنتيني، إضافة إلى اجتماعات مع قادة دول مسلمة بارزة، من بينها: قطر، السعودية، إندونيسيا، تركيا، باكستان، مصر، الإمارات، والأردن.

استعراض إنجازاته المزعومة

وتوقعت ليفيت أن يستعرض ترامب في خطابه ما وصفه بجهوده في إحلال السلام العالمي، مشيرًا إلى أنه أنهى "سبع حروب" منذ عودته إلى السلطة في يناير الماضي، في إطار سياسته القائمة على النهج القومي والمصالح التجارية بدلًا من التحالفات التقليدية.