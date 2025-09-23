نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلمة الرئيس الأمريكي في الأمم المتحدة تتصدر المشهد وسط ضغوط دولية للاعتراف بفلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، واجهة الأحداث العالمية، في ظل مناخ سياسي مشحون وضغوط متزايدة على الولايات المتحدة بعد موجة الاعترافات الدولية بـ دولة فلسطين.

رفض الاعتراف بفلسطين ووصفه بـ "مكافأة لحماس"

هاجم ترامب في كلمته الدول التي اتخذت قرار الاعتراف بفلسطين، معتبرًا أن هذه الخطوة لا تعدو كونها "مكافأة لحماس"، مشددًا على أنها مجرد كلمات رمزية بلا أفعال ملموسة.

ضغوط دولية متصاعدة

يأتي خطاب ترامب في وقت أعلنت فيه عدة دول أوروبية وآسيوية وأمريكية لاتينية اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، وهو ما شكّل ضغطًا دوليًا كبيرًا على الإدارة الأمريكية لتوضيح موقفها.

كما ترافق ذلك مع دعوات داخل الأمم المتحدة إلى الإسراع في تنفيذ حل الدولتين ووقف الحرب على غزة.

سياسة قومية ونهج تجاري

في كلمته، كرر ترامب تمسكه بسياسة "أمريكا أولًا"، مؤكدًا أن دبلوماسيته تقوم على المصالح القومية والتجارية بدلًا من التحالفات التقليدية، مع إشارته إلى أنه "أنهى سبع حروب" منذ عودته إلى البيت الأبيض مطلع العام.

لقاءات مع قادة دول مسلمة

وعلى هامش أعمال الجمعية العامة، يعقد ترامب لقاءات ثنائية مع قادة عدد من الدول، أبرزها: قطر، السعودية، مصر، الإمارات، الأردن، تركيا، وباكستان، إلى جانب محادثات مع الرئيسين الأوكراني والأرجنتيني.