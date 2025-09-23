نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل أول جندي إسرائيلي في عملية "عربات جدعون 2" جنوب غزة وسط تصاعد العمليات البرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، مقتل الرائد بوزاغلو من لواء غولاني، بعد إصابته بصاروخ مضاد للدروع من نوع "آر بي جي" استهدف دبابته خلال العملية العسكرية جنوب مدينة غزة.

وأكد المتحدث باسم الجيش أن بوزاغلو يُعد أول قتيل في المرحلة الثانية من عملية "عربات جدعون 2" التي تهدف إلى السيطرة على المدينة.

تعزيزات عسكرية ودخول وحدات جديدة

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن قوات إضافية من الفرقة 36 دخلت مدينة غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لمواصلة محاصرة لواء غزة التابع لحماس وتدمير البنية التحتية للفصائل الفلسطينية.

وبحسب تقارير إسرائيلية، فقد وسّعت تل أبيب نطاق عملياتها البرية في المدينة منذ مطلع الأسبوع، في إطار خطة السيطرة الكاملة على القطاع.

نزوح جماعي للسكان

الهجوم الإسرائيلي دفع أكثر من 550 ألف شخص للنزوح من مدينة غزة إلى جنوب القطاع، وفق ما أعلنه الجيش الإسرائيلي.

وتشير التقديرات إلى أن المدينة تواجه أزمة إنسانية خانقة في ظل الدعوات المستمرة لإخلاء السكان وسط تكثيف العمليات.

خسائر بشرية ومأساة إنسانية

وفقًا للإحصاءات الإسرائيلية، فإن هجمات السابع من أكتوبر 2023 أدت إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.

بينما تؤكد وزارة الصحة في غزة أن الحملة العسكرية الإسرائيلية المتواصلة منذ عامين أودت بحياة أكثر من 65 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، إلى جانب انتشار المجاعة ودمار واسع للبنية التحتية وتشريد غالبية السكان.