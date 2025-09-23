العالم اليوم - روسيا: الدفاع الجوي يدمر 69 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

انتم الان تتابعون خبر روسيا: الدفاع الجوي يدمر 69 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 09:24 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها، 69 طائرة أوكرانية مسيرة، خلال الليلة الماضية، فوق مقاطعات عدة.

وقالت الوزارة في بيان: "من منتصف الليل إلى 7.00 صباحا بتوقيت موسكو، تم تدمير 69 طائرة مسيرة أوكرانية، بواسطة منظومات الدفاع الجوي المناوبة".

وأضاف البيان: "تم تدمير الطائرات المسيرة فوق أراضي مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكالوغا وكورسك وموسكو، وروستوف وريازان وسامارا وساراتوف وجمهورية القرم".

وكان عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أكد، في وقت سابق أمس الاثنين، التصدي وإسقاط مسيرات أوكرانية كانت تستهدف العاصمة.

وقال سوبيانين إن منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي اعترضت وأسقطت مسيرات جوية أوكرانية حاولت مهاجمة موسكو.

وكتب العمدة عبر قناته على تلغرام اليوم: "تصدت منظومات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية، لهجوم شنته طائرات بدون طيار معادية حاولت مهاجمة موسكو".

وأشار إلى أن جميع خدمات الطوارئ ذات العلاقة، تعمل في مواقع سقوط المسيرات.