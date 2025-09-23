نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس وزراء سلوفينيا يرحب بالاعتراف بفلسطين ويشدد على حل الدولتين كطريق للسلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحّب رئيس وزراء سلوفينيا روبرت جولوب بقرار مجموعة من الدول الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدًا أن السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا من خلال حل الدولتين، رغم ما قد يبدو من صعوبة أو بُعد في ظل الأوضاع الراهنة.

تأكيد على حق تقرير المصير

وفي بيان نُشر عبر حساب وزارة الخارجية السلوفينية على منصة إكس، قال جولوب: "يسعدنا الاعتراف بدولة فلسطين، وهو امتداد لقرار سلوفينيا العام الماضي، حيث سعينا بقوة لتحقيقه"، مشيرًا إلى أن بلاده ستواصل دعوة المزيد من الدول للاعتراف الرسمي.

رسالة أمل للشعب الفلسطيني

وأضاف رئيس الوزراء السلوفيني أن هذا القرار تأكيد إضافي على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وعلى حق كل من الفلسطينيين والإسرائيليين في العيش بأمن وسلام في دولتين مستقلتين.

وشدد جولوب على أن الاعتراف بفلسطين يمثل بصيص أمل ومنارة مهمة للشعب الفلسطيني الذي يواجه معاناة متواصلة وغالبًا ما يتم تجاهله من قبل المجتمع الدولي.