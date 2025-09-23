نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو الغيط في مؤتمر حل الدولتين: الاعتراف بفلسطين مسار لا رجعة عنه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال كلمته في المؤتمر الدولي حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، المنعقد في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية أصبح مسارًا لا رجعة عنه في طريق التسوية السياسية.

واستهل أبو الغيط كلمته بتوجيه الشكر إلى السعودية وفرنسا على رعايتهما لهذا الحدث، مشيرًا إلى أن المؤتمر يأتي في لحظة استثنائية، بينما يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى وأد مشروع الدولة الفلسطينية بالقتل والهدم والتشريد والتجويع والإبادة في غزة.

الاعترافات الدولية كخطوة مصيرية

وأوضح الأمين العام أن إسرائيل نشأت بقرار من الأمم المتحدة وبالاعتراف الدولي، مشددًا على أن القرارات الأممية نصّت أيضًا على قيام دولة فلسطينية، لم ترَ النور حتى الآن.

وأضاف أن اجتماع نيويورك يمثل محاولة لإعادة التاريخ إلى مساره الصحيح ومعالجة جذور الصراع.

ونوّه بتقدير الجامعة العربية لموجة الاعترافات بالدولة الفلسطينية التي انطلقت منذ عام، وآخرها ما أُعلن في الساعات الماضية، مؤكدًا أن هذا الزخم الدولي يشكل خطًا لا رجعة عنه نحو حل الدولتين.

تحذير من سياسات الاحتلال

وحذّر أبو الغيط من محاولات إسرائيل تقويض الاعترافات وتحويلها إلى مجرد إجراءات رمزية، عبر الضم غير الشرعي، وتوسيع الاستيطان، والقتل الممنهج في غزة.

كما شدّد على أن الدول التي اعترفت بفلسطين تتحمل مسؤولية حماية الشعب الفلسطيني من الجرائم والإجراءات العقابية التي تهدد مستقبله.

رؤية الجامعة العربية

واختتم أبو الغيط بالتأكيد على أن هذا الاجتماع يجب أن يكون محطة رئيسية في مسار ضروري لتنفيذ حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وضمان حق الفلسطينيين في الحرية وتقرير المصير.