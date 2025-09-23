نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «خط أحمر».. البيان الختامي لمؤتمر نيويورك يحذر إسرائيل من أي محاولة لضم أراضٍ فلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت كل من المملكة العربية السعودية وفرنسا، بصفتها رئيسي المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، بيانًا ختاميًا عقب انتهاء أعمال المؤتمر الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء.

ووصف البيان هذه اللحظة بأنها "حاسمة" لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

دعم الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية

رحب البيان بالاعتراف المتزايد بدولة فلسطين من قبل دول عديدة، بينها أستراليا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورج ومالطا والبرتغال والمملكة المتحدة والدنمارك وأندورا وموناكو وسان مارينو، إضافة إلى فرنسا.

ودعا البيان باقي الدول إلى الانضمام لهذا المسار الدولي الذي يدعم حل الدولتين ويؤكد التزام المجتمع الدولي بحق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة.

الأولوية لوقف الحرب والإفراج عن المحتجزين

أكد البيان أن وقف الحرب في غزة والإفراج عن جميع المحتجزين يمثلان أولوية قصوى، داعيًا إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، وتبادل الأسرى، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، إلى جانب انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.

تعزيز سلطة فلسطينية واحدة وإنهاء حكم حماس

أكد البيان على أهمية توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت سلطة فلسطينية واحدة، مرحبًا بسياسة "دولة واحدة، حكومة واحدة، قانون واحد، وسلاح واحد"، وداعيًا لإنهاء حكم حماس ونزع سلاحها لصالح السلطة الشرعية، بما يضمن استقرار النظام الفلسطيني الداخلي.

خط أحمر ضد أي ضم أراضٍ فلسطينية

وجّه البيان تحذيرًا صريحًا لإسرائيل من أي محاولة لضم أراضٍ فلسطينية، مؤكدًا أن أي خطوة من هذا النوع تُعتبر "خطًا أحمر"، وستترتب عليها عواقب وخيمة على أي اتفاقيات سلام مستقبلية، داعيًا إلى وقف الاستيطان، ومصادرة الأراضي، وإيقاف عنف المستوطنين، وسحب مشروع "E1".

الالتزام الدولي بتحقيق دولة فلسطينية قابلة للحياة

أعاد البيان التأكيد على الالتزام الدولي بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وقابلة للحياة اقتصاديًا، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، مثمنًا الإصلاحات التي أعلنتها السلطة الفلسطينية، بما يشمل إلغاء مخصصات الأسرى، وإصلاح المناهج الدراسية، والالتزام بإجراء انتخابات عامة ورئاسية ديمقراطية خلال عام من وقف إطلاق النار.

الطريق نحو سلام شامل وأمن دائم

اختتم البيان بدعوة جميع الدول للانضمام إلى الزخم الدولي الجديد والعمل من أجل تحقيق سلام شامل وأمن دائم لجميع شعوب المنطقة، من خلال الاعتراف المتبادل والاندماج الإقليمي الحقيقي، مؤكدًا أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم، وفق المبادرة العربية للسلام وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.