العالم اليوم - تباطؤ وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في الهند خلال الشهر الحالي

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 11:16 صباحاً - أظهرت البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات في الهند تباطؤ وتيرة نمو النشاط الاقتصادي خلال الشهر الحالي، بعد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 50 بالمئة على المنتجات الهندية.

وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن مسح بنك إتش.إس.بي.سي هولدنجز أظهر تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الهند خلال سبتمبر إلى 58.5 نقطة مقابل 59.3 نقطة خلال أغسطس، في حين تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 61.6 نقطة مقابل 62.9 نقطة خلال الفترة نفسها.

في الوقت نفسه تراجع المؤشر المجمع لمديري المشتريات في الهند إلى 61.9 نقطة مقابل 63.2 نقطة في أغسطس.

يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

تعكس هذه المؤشرات مستوى ثقة مؤسسات الأعمال في الاقتصاد، اعتمادا على النتائج الأولية لاستطلاعات الرأي الشهرية لهم.

ومن الممكن تعديل هذه البيانات عند نشر نتائج مؤشر مديري المشتريات النهائية في الشهر المقبل.