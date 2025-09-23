نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بريطانيا تضيف اسم دولة فلسطين في خرائطها الرسمية لأول مرة بعد الاعتراف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة تاريخية، أعلنت بريطانيا تحديث خرائطها الرسمية بإدراج اسم دولة فلسطين بشكل صريح إلى جانب الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة البريطانية اعترافها الرسمي بفلسطين، لتتحول عبارة "الأراضي الفلسطينية المحتلة" إلى "فلسطين".

اعتراف دولي متزايد بفلسطين

بهذا القرار، تنضم بريطانيا إلى دول مثل البرتغال وأستراليا وكندا وفرنسا التي اعترفت رسميًا بالدولة الفلسطينية، ليصل عدد الدول المعترفة بفلسطين إلى ما يقارب ثلاثة أرباع دول العالم، في مؤشر على توسع الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني.

تصريحات ستارمر: الحفاظ على أمل حل الدولتين

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أكد خلال بيانه: "إن أمل حل الدولتين يتلاشى، لكن لا يمكننا السماح بانقراض هذا الأمل".

وأضاف أن الاعتراف بفلسطين خطوة تهدف لإحياء السلام وإيجاد حل يضمن وجود إسرائيل آمنة مستقرة إلى جانب دولة فلسطينية فعالة.

انتقادات إسرائيلية حادة

من جانبه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخطوة البريطانية بأنها "مستفزة" و"مكافأة للإرهاب"، معتبرًا أنها ستشجع "قوى الشر".

الوضع الإنساني في غزة

أشار ستارمر في بيانه إلى أن الوضع الإنساني في غزة بلغ مستويات كارثية نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر، والعملية العسكرية الأخيرة، وما تبعها من جوع ودمار، مؤكدًا أن "عشرات الآلاف من الفلسطينيين المدنيين استشهدوا أثناء بحثهم عن الغذاء والماء".