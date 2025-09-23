نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرلمان العربي يرحب باعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحب البرلمان العربي بالقرار التاريخي الذي اتخذته فرنسا وعدد من الدول الأوروبية بالاعتراف رسميًا بدولة فلسطين أمام الأمم المتحدة، معتبرًا هذه الخطوة انتصارًا جديدًا للحق الفلسطيني العادل، ورسالة قوية من المجتمع الدولي بأن إرادة الشعوب الحرة أقوى من سياسات الاحتلال والاستيطان.

اليماحي: نقلة نوعية لدعم القضية الفلسطينية

أكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي أن الاعتراف يمثل نقلة نوعية في مسار دعم القضية الفلسطينية على الصعيد الدولي، ويجسد اعترافًا بحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وفقًا للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

دعوة لمزيد من الاعترافات الدولية

ودعا البرلمان العربي بقية دول العالم، ولا سيما الدول الأوروبية التي لم تعترف بعد بفلسطين، إلى أن تحذو هذا المسار العادل والشجاع، بما يعزز الجهود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووضع حد للانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

رسالة واضحة للاحتلال الإسرائيلي

وشدد البرلمان العربي على أن الاعتراف الدولي المتزايد بالدولة الفلسطينية يبعث برسالة قوية إلى الاحتلال الإسرائيلي بأن زمن إنكار الحقوق قد انتهى، وأن المجتمع الدولي ماضٍ في تكريس العدالة ورفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني المستمر منذ أكثر من سبعة عقود.