نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سانشيز: إسبانيا أول دولة اعترفت بفلسطين ودول كبرى تنضم لدعم حل الدولتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أن بلاده كانت من أوائل الدول التي اعترفت رسميًا بدولة فلسطين، مشيرًا إلى أن هذا الموقف التاريخي يعكس قيادة إسبانيا في الدفع نحو حل الدولتين كخيار عادل لإنهاء الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي.

إسبانيا نموذج دبلوماسي مبكر

قال سانشيز في رسالة على منصة X: "كنا الأوائل.. المملكة المتحدة وكندا وأستراليا لن تكون الأخيرة"، داعيًا إلى العمل معًا لضمان تعايش سلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



وأشار إلى أن إسبانيا اعترفت بفلسطين في 28 مايو 2024 إلى جانب إيرلندا والنرويج، لتصبح نموذجًا دبلوماسيًا أوروبيا لدعم القضية الفلسطينية، قبل أن تنضم سلوفينيا وأرمينيا، فيما كانت السويد قد سبقت الجميع بالاعتراف عام 2014.

اعتراف بريطانيا تحول تاريخي

أوضحت صحيفة 20 مينوتوس الإسبانية أن اعتراف بريطانيا بفلسطين يُعد تحولًا تاريخيًا، حيث أكد رئيس الوزراء كير ستارمر أن الهدف هو إحياء أمل حل الدولتين مع التركيز على إصلاحات ديمقراطية في السلطة الفلسطينية واستبعاد حركة حماس من أي حكومة مقبلة، تمهيدًا لعقد انتخابات في 2026.

مواقف كندا وأستراليا

وفي كندا، شدد رئيس الوزراء مارك كارني على أن القرار يدعم التعايش السلمي ويحد من تأثير حماس، مؤكدًا التزام السلطة الفلسطينية بالإصلاحات.

أما أستراليا فقد ربطت اعترافها بشروط محددة، منها موافقة إسرائيل المسبقة واستبعاد حماس من الحكومة الفلسطينية، وهو ما أثار انتقادات من مجموعات يهودية.

حضور سانشيز في الأمم المتحدة

يتواجد سانشيز حاليًا في نيويورك بالتزامن مع اجتماعات الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يشارك في المؤتمر الدولي لدعم حل الدولتين.