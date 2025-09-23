نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة الخارجية البريطانية تهاجم نتنياهو: أطفال غزة يموتون جوعًا وسط حرب وحصار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، هجومًا حادًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متهمة إياه بالسماح بموت الأطفال في غزة جوعًا مع استمرار حجب المساعدات وتصعيد الحرب، ووصفت الوضع الإنساني في القطاع بأنه "كارثة لا تطاق".

تحذير من انهيار حل الدولتين

وأكدت كوبر، خلال كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن حل الدولتين يواجه خطرًا داهمًا بسبب استمرار سفك الدماء والمجاعة والعنف الاستيطاني، مشددة على أن "المتطرفين من كلا الجانبين يريدون دفن إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة تحت الأنقاض".

الاعتراف بفلسطين محاولة لإنقاذ السلام

جاءت تصريحات الوزيرة البريطانية بعد يوم واحد من إعلان لندن اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، وهي خطوة قالت إنها "نابعة من المبادئ والإلحاح لإنقاذ حل الدولتين"، مؤكدة أن إقامة دولة فلسطينية حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، والسبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين معًا.

انتقادات مباشرة لسياسات نتنياهو

وخاطبت كوبر نتنياهو قائلة: "الأطفال يموتون جوعًا بينما يتعفن الطعام على الحدود، والتوسع الاستيطاني يهدد بقاء الدولة الفلسطينية، فيما يواجه حل الدولتين خطر الزوال، هذه هي النتيجة المباشرة لسياسات حكومتك".

السياق الدولي

تصريحات كوبر تأتي في وقت تشهد فيه الأمم المتحدة تصاعد الضغوط على إسرائيل بعد أن أعلنت عدة دول كبرى، بينها بريطانيا وفرنسا، اعترافها الرسمي بفلسطين.

كما تستعد الولايات المتحدة لإلقاء كلمتها أمام الدورة الثمانين للجمعية العامة، وسط اتهامات متزايدة لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، وهي اتهامات ترفضها تل أبيب بشدة.