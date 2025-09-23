نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الأركان الإسرائيلي: ملتزم بدعم اتفاق للإفراج عن الرهائن في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير خلال اجتماعه مع عائلات الرهائن المحتجزين في قطاع غزة أنه ملتزم شخصيًا بدعم جهود التوصل إلى اتفاق للإفراج عنهم، موضحًا أنه يتابع القضية "ليلًا ونهارًا".

مسؤولية الجيش الإسرائيلي والعمليات العسكرية

حملت عائلات الرهائن زامير المسؤولية عن أي أذى قد يلحق بالمحتجزين خلال العمليات العسكرية الجارية في مدينة غزة، فيما أوضح زامير أنه وافق بنفسه على الخطط وأطلع القادة على تفاصيلها.

تفاعل العائلات مع تصريحاته

وصف الحضور الاجتماع بأنه "صعب لكنه عادل"، وأعربت العائلات عن ثقتها برئيس الأركان وامتنانه لجهوده في نقل شروطهم إلى المستوى السياسي رغم الرفض المتكرر.

فيديو جديد لحركة حماس

في سياق متصل، نشرت حركة حماس مقطع فيديو للرهينة ألون أول، ظهر فيه لأول مرة أمام الكاميرا، فيما ناشد والديه بضرورة فحصه طبيًا بعد أن فقد البصر جزئيًا بعينه اليمنى، معتبرين أن الفيديو يمثل "إرهابًا نفسيًا".