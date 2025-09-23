نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واشنطن بوست: فرنسا تتحدى ترامب باعترافها بفلسطين رغم الضغوط الأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت صحيفة واشنطن بوست إن اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية يمثل تحديًا مباشرًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أشهر من محاولات إدارته لوقف المبادرة عبر ترهيب دول العالم ومنعها من التعاون مع باريس.

جهود دبلوماسية بقيادة ماكرون

خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عشرات القادة من مختلف القارات، بينهم رؤساء وملوك ورؤساء وزراء، حيث أعلنوا جميعًا دعمهم واعترافهم بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك بعض الحلفاء التقليديين لواشنطن مثل بريطانيا وكندا وأستراليا.

غضب أمريكي وإسرائيلي

اعتبرت واشنطن وإسرائيل الخطوة "هدية لحماس"، ووصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة الحدث بـ "السيرك"، فيما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الاعتراف لن يسهم في تحرير الرهائن أو إنهاء الحرب في غزة، واعتبرته مجرد "كلام بلا فعل".

انعكاسات دولية على النفوذ الأمريكي

من جانب آخر، رأت الصحيفة أن الاعتراف يمثل دفعة معنوية قوية للفلسطينيين رغم عدم توقع تغييرات ميدانية في ظل رفض الحكومة الإسرائيلية.

وانتقد السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين موقف واشنطن، مؤكدًا أن الولايات المتحدة باتت معزولة دوليًا، وأن ازدواجية المعايير الأمريكية في قضايا حقوق الإنسان أصبحت ورقة بيد خصومها.