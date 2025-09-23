العالم اليوم - الأونروا: مازلنا أكبر مقدم للرعاية الصحية الأولية في القطاع

انتم الان تتابعون خبر الأونروا: مازلنا أكبر مقدم للرعاية الصحية الأولية في القطاع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 01:10 مساءً - أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الثلاثاء، بأنها لا تزال أكبر مقدم للرعاية الصحية الأولية في قطاع غزة.

وقالت الأونروا، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن "مساعداتها ممنوعة من الدخول إلى غزة من قبل السلطات الإسرائيلية، ولكن 11 ألفا من زملائنا يواصلون تقديم الخدمات الحيوية".

واضافت وكالة الغوث: "نقوم بتزويد النازحين بالماء والمأوى"، داعية إلى ضرورة "رفع الحظر لجلب إمداداتها".

وأشارت الوكالة الأممية، في بيان آخر، إلى شن ضربات مباشرة، أو غير مباشرة، على 12 مبنى لها في مدينة غزة، بما في ذلك 9 مدارس ومركزين صحيين يؤويان أكثر من 11 ألف شخص، بين 11 و16 سبتمبر الجاري.

وفي تغريدة على حسابها بموقع "إكس" اليوم الثلاثاء، قالت الأونروا إن سكان مدينة غزة يواجهون قصفا يوميا ومجاعة وانعدامًا في سبل البقاء على قيد الحياة.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية "فرضت أمر إخلاء على المدينة بأكملها لكن السكان لا يجدون مكانًا يذهبون إليه. لا يوجد مكان آمن في غزة".