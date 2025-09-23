العالم اليوم - القوات الروسية تسيطر على بلدة "بيرييزدنويه" في دونيتسك

انتم الان تتابعون خبر القوات الروسية تسيطر على بلدة "بيرييزدنويه" في دونيتسك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 01:10 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن سيطرة القوات التابعة لها على بلدة بيرييزدنويه، الواقعة في منطقة دونيتسك.

وقالت الوزارة في بيان: "قامت وحدات من مجموعة قوات الجنوب، بتحرير بلدة بيرييزدنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية بشكل كامل".

كما أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية، شنت ضربة مكثفة، ضد وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، وتجمعات للمرتزقة، أجانب كانوا يُعدّون وينفذون هجومًا إرهابيًا على شبه جزيرة القرم.

وجاء في بيان الوزارة: "ردًا على هجوم إرهابي على أهداف مدنية في بلدة فوروس في جمهورية القرم، والذي أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين، شنت القوات الروسية الليلة ضربة جماعية ضد نقاط انتشار مؤقتة لوحدة عمليات خاصة تابعة للقوات الأوكرانية ومرتزقة أجانب، من وحدة بريزراك التابعة لمديرية الاستخبارات الرئيسية في أوكرانيا، في منطقتي تاتاربوناري وراسيكا بمقاطعة أوديسا، كانوا يعدون وينفذون هذا الهجوم الإرهابي".

كذلك قصف القوات الروسية منشآت تخزين طائرات مسيرة في مطار شكولني بمقاطعة أوديسا، والتي كانت تطلق منها طائرات هجومية مسيرة ضد البنية التحتية المدنية في القرم.

وأشارت الوزارة، إلى أن توجيه القوات الجوية الروسية، ضربة استهدفت ورش عمل في شركة "موتور سيتش"، التابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، حيث كانت تركب طائرات هجومية مسيرة يستخدمها نظام كييف المجرم، لشن هجمات على الأراضي الروسية.