العالم اليوم - أمستردام تعلن ناديا إسرائيليا "غير مرحب به"

انتم الان تتابعون خبر أمستردام تعلن ناديا إسرائيليا "غير مرحب به" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 03:24 مساءً - أصدر مجلس مدينة أمستردام قرارا غير مسبوق، إذ أعلن نادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي "غير مرحب به" في المدينة، وفق تقرير لصحيفة "تلغراف" الهولندية.

وجاءت الخطوة، التي حظيت بتأييد أغلبية كبيرة بعد نقاش حاد، على خلفية أحداث نوفمبر الماضي، عندما تعرض مشجعو النادي لهجوم عقب مباراة في الدوري الأوروبي ضد أياكس أمستردام.

كما أرجع مجلس المدينة قراراه إلى أن "مشجعي الفريق المتشددين يظهرون سلوكا عنصريا ويدعمون الإبادة الجماعية"، في إشارة إلى حرب غزة.

وتزعم الاقتراح زعيم حزب "دينك" اليساري الهولندي شهر خان، مشيرا إلى أن "الأندية الرياضية التي تعمل في مستوطنات غير شرعية أو أراض محتلة يجب اعتبارها غير مرحب بها"، مقارنا ذلك بالعقوبات المفروضة على الأندية الروسية في خضم الحرب مع أوكرانيا.

وقال خان في تصريحات صحفية: "مشجعوهم المتشددون يدعمون الإبادة الجماعية، وهذا وحده سبب كاف".

وأكد أعضاء آخرون في مجلس مدينة أمستردام أن المشجعين الإسرائيليين الذين زاروا المدينة العام الماضي "لم يكونوا مجرد مشجعين أجانب عاديين، بل شكلوا تهديدا محتملا بسوء سلوك خطير".

ويعتزم المجلس إرسال خطاب رسمي للاتحاد الهولندي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الهولندية، يطالب فيه بـ"منع هذه الأندية من المشاركة في الفعاليات الرياضية في البلاد".