العالم اليوم - جسر الملك حسين.. إسرائيل تغلق "بوابة الفلسطينيين الوحيدة"

انتم الان تتابعون خبر جسر الملك حسين.. إسرائيل تغلق "بوابة الفلسطينيين الوحيدة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 03:24 مساءً - قررت إسرائيل إغلاق جسر الملك حسين (معبر اللنبي) الحدودي بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، من يوم الأربعاء حتى إشعار آخر، حسبما أفاد مراسل "دوت الخليج".

ويعد المعبر البوابة الوحيدة للفلسطينيين مع العالم الخارجي.

وكشفت مصادر إسرائيلية لمراسل "سكيا نيوز عربية"، أن الإغلاق جاء بأمر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

واعتبرت المصادر أن إغلاق المعبر "قرار سياسي"، ويعتقد أنه خطوة عقابية لها علاقة بالاعترافات بالدولة الفلسطينية.

وقال رئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود الأردنية نظمي مهنا، إن الجانب الإسرائيلي أبلغ المملكة بإغلاق المعبر في كلا الاتجاهين اعتبارا من الأربعاء وحتى إشعار آخر.

ودعت الهيئة المسافرين إلى متابعة منصاتها الرسمية للاطلاع على أي مستجدات بخصوص عمل المعبر.

وفي 18 من سبتمبر الجاري، أطلق سائق يحمل مساعدات إنسانية من الأردن إلى غزة، النار في المنطقة الحدودية مما أسفر عن مقتل اثنين من العسكريين الإسرائيليين عند المعبر.

وعقب الحادث أعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية التي تدير المعبر، إغلاقه حتى إشعار آخر.