"الناتو" يتوعد برد "حاسم" حال وقوع انتهاك لمجاله الجوي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حلف الناتو اليوم الثلاثاء أنه سيستخدم "جميع الوسائل العسكرية وغير العسكرية اللازمة" للدفاع عن الحلفاء إذا تعرض مجالهم الجوي لأي انتهاك.

جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع عقده الحلف في بروكسل للتشاور بعد مزاعم إستونيا أن ثلاث طائرات مقاتلة روسية اخترقت مجالها الجوي الأسبوع الماضي.

وقال بيان: "سيظل رد الناتو حاسما. سنعزز قدراتنا وردعنا ووضعنا الدفاعي، بما في ذلك من خلال دفاع جوي فعال".

وأشار البيان إلى أنه "يجب ألا يساور روسيا أي شك: سيستخدم الناتو وحلفاؤه، وفقا للقانون الدولي، جميع الوسائل العسكرية وغير العسكرية اللازمة للدفاع عن أنفسنا وردع جميع التهديدات من كافة الاتجاهات".

وأضاف: "سنواصل الرد بالطريقة والتوقيت والمجال الذي نختاره. إن التزامنا بالمادة الخامسة راسخ لا يتزعزع".

وتتيح المادة الخامسة من معاهدة الحلف لأعضائه الذين يتعرضون لهجوم مسلح طلب المساعدة العسكرية.

في وقت سابق، صرحت رئيسة الوزراء الإستونية كريستين ميخال أن تالين طلبت إجراء مشاورات مع أعضاء الناتو وفقا للمادة الرابعة من معاهدة شمال الأطلسي (الناتو) بشأن انتهاك مزعوم لأجوائها من قبل 3 مقاتلات روسية طراز "ميغ-31 "، قالت تالين إنها دخلت المجال الجوي الإستوني صباح يوم الجمعة 19 سبتمبر "دون إذن، وبقيت هناك لمدة 12 دقيقة" فوق خليج فنلندا.

من جانبها، كذبت وزارة الدفاع الروسية هذه المزاعم، وقالت إن 3 مقاتلات من طراز "ميغ-31"، نفذت رحلة مجدولة من كاريليا إلى كالينينغراد وحلقت خلال ذلك فوق المياه الدولية لبحر البلطيق على بعد أكثر من 3 كيلومترات (ميلين) من جزيرة فايندلو، التابعة لإستونيا.

وأوضحت الوزارة أن تحليق المقاتلات "جرى وفق التزام تام بقواعد استخدام المجال الجوي الدولي، دون انتهاك حدود أي دولة أخرى، وهو ما تؤكده وسائل المراقبة الموضوعية".

وأضافت الوزارة في بيانها، أن الطائرات الروسية "لم تنحرف عن المسار الجوي المحدد لها، ولم تنتهك المجال الجوي لإستونيا".

وفي وقت سابق رفضت موسكو الاتهامات الأوروبية لها بالوقوف وراء إرسال طائرات مسيرة رصدت في أجواء بولندا الأسبوع الماضي.