العالم اليوم - تفكيك شبكة قادرة على تعطيل الاتصالات في نيويورك

انتم الان تتابعون خبر تفكيك شبكة قادرة على تعطيل الاتصالات في نيويورك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 04:20 مساءً - أعلن جهاز الخدمة السرية الأميركي، الثلاثاء، تفكيك شبكة تضم أكثر من 100 ألف شريحة هاتف محمول، كان من الممكن أن تعطل شبكة الاتصالات في نيويورك قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجاء في بيان للجهاز: "بالإضافة إلى تنفيذ تهديدات هاتفية مجهولة المصدر، يمكن استخدام هذه الوسائل لشن مجموعة واسعة من هجمات الاتصالات".

وأوضح البيان: "يشمل ذلك تعطيل أبراج الهواتف المحمولة، وتمكين هجمات قطع الخدمة، وتسهيل الاتصالات المجهولة والمشفرة بين الجهات الفاعلة المحتملة والشركات الإجرامية".

وتنعقد جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الثلاثاء، حيث من المقرر أن يلقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب كلمة افتتاحية.

وأشار جهاز الخدمة السرية الأميركي إلى أن الشرائح التي صادرها كانت موجودة ضمن نطاق 56 كيلومترا من مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف البيان: "نظرا لقدرة هذه الوسائل على تحديد التوقيت والموقع واحتمال قيامها بإحداث عطل كبير في اتصالات نيويورك، سارعت الوكالة إلى تعطيل هذه الشبكة".

وأضاف أنه "في حين لا يزال يجري الفحص الجنائي للأجهزة وتحقيقا واسعا، تشير التحليلات الأولية إلى وجود اتصالات خلوية بين جهات تهديد تابعة لدولة وأفراد معروفين لدى أجهزة إنفاذ القانون الفدرالية".

وأظهرت صور نشرها الجهاز عشرات الشرائح الهاتفية متصلة بمعدات اتصالات.