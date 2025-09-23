نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: ما كان لحرب أوكرانيا أن تستمر أكثر من أسبوع وأعمل بشكل مكثف لإنهائها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خلال خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه يعمل بشكل مكثف لوقف الأزمة الجارية في أوكرانيا.

وأضاف ترامب: "كنت أعتقد أن وقف الحرب في أوكرانيا سهل بحكم علاقتي الجيدة مع الرئيس فلاديمير بوتين، ما كان لحرب أوكرانيا أن تستمر أكثر من أسبوع"، لافتا إلى أن "5 إلى 7 آلاف شاب يقتلون أسبوعيا في حرب أوكرانيا".

وزعم الرئيس الأمريكي أن "الهند والصين تمولان حرب أوكرانيا بشرائهما النفط الروسي"، مضيفا أنه "إذا لم تكن روسيا مستعدة لإنهاء حرب أوكرانيا فنحن مستعدون لفرض رسوم فعالة ستنهي الحرب سريعًا".