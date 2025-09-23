نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يشن هجومًا عنيفًا على الأمم المتحدة من على منبرها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن السلام الذي تحقق خلال فترته الرئاسية الأولى "انهار"، مفسحا المجال أمام "أعظم الأزمات".

وقال ترامب: "لقد مرت ست سنوات منذ أن وقفت آخر مرة في هذه القاعة العظيمة مخاطبا عالما كان مزدهرا وسلميا خلال فترتي الأولى. منذ ذلك اليوم، دمرت أسلحة الحرب السلام الذي أقمته في قارتين، مما أدى إلى أن تحل محل عصر الهدوء والاستقرار واحدة من أعظم حقب الأزمات في عصرنا".

واتهم الرئيس الأمريكي في خطابه، الأمم المتحدة بعدم العمل على تسوية النزاعات العالمية. وقال ترامب: "لقد أدركت أن الأمم المتحدة لم تكن معنا. ببساطة لم تكن موجودة".

كما أعرب عن اعتقاده بأن لدى الأمم المتحدة "إمكانات هائلة"، لكن المنظمة لا تستغلها "حتى عن بعد"، بما في ذلك في مسائل حل النزاعات.

وقال: "الأمم المتحدة لديها إمكانات هائلة حقا، لطالما قلت ذلك. على الأقل الآن. يبدو أن الكلمات لا تزال أقوى من الأفعال، حتى الآن شيء ما - مجرد كلمات فارغة، والكلمات الفارغة لا توقف حربا. الشيء الوحيد الذي سيسمح بذلك هو الأفعال".

وتساءل الرئيس الأمريكي من على منبر الجمعية عن معنى وجود هذه الهيئة، مشيرا إلى أن المنظمة العالمية لا تدعم جهوده لتحقيق السلام.

وأضاف ترامب: "كنت مشغولا جدا في العمل على إنقاذ حياة الملايين وإنهاء الحروب. لكني أدركت لاحقا أن الأمم المتحدة لا تساعدنا.. إذا كان الأمر كذلك، فما فائدة الأمم المتحدة؟".

وأعلن أنه جاء إلى المنظمة الدولية بهدف مد "يد القيادة الأمريكية" للدول المستعدة للانضمام إلى الولايات المتحدة في بناء عالم أكثر أمانا. قائلا: "لقد جئت اليوم لأمد يد القيادة الأمريكية والصداقة لأي دولة في هذه الجمعية مستعدة للانضمام إلينا في بناء عالم أكثر أمانا وازدهارا. وسيكون هذا العالم أكثر سعادة بكثير".