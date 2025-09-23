نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يستهدف فلسطينيين قرب العيادة العسكرية في مخيم الشاطئ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلامية فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين بجوار العيادة العسكرية في مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة.

وقد أدت عملية الاستهداف إلى مقتل 3 على الأقل وجرح عدد من المواطنين وقد تم نقلهم إلى مستشفى الشفاء.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، دخلت الدبابات الإسرائيلية مدينة غزة من محوري مخيم الشاطئ وحي الصبرة بغطاء ناري ومدفعي كثيف.

يشار إلى أن هذه المنطقة لم يناور بها الجيش الاسرائيلي بشكل واسع منذ عام ونصف.

هذا وقتل 5 أشخاص بينهم 3 أطفال ومفقودون بغارة إسرائيلية على منزل لعائلة الهبيل بمخيم الشاطئ غربي غزة. كما قتل طفل جراء اطلاق النار عليه في حي النصر في مدينة غزة.