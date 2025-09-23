عاجل- مدبولي يشارك نيابة عن الرئيس السيسي في الجلسة الافتتاحية لأعمال الشق رفيع المستوى من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي يشارك نيابة عن الرئيس السيسي في الجلسة الافتتاحية لأعمال الشق رفيع المستوى من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الجلسة الافتتاحية ضمن أعمال الشق رفيع المستوى من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمقر المنظمة في مدينة نيويورك، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود.

لقاء سكرتير عام الأمم المتحدة

لدى وصوله إلى مقر انعقاد الجلسة بقاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى رئيس الوزراء بالسيد أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، حيث التُقطت صورة تذكارية، وقد رحب السكرتير العام برئيس الوزراء وبباقي رؤساء الوفود المشاركة.

حضور رفيع المستوى

رافق رئيس الوزراء كل من الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

كلمات القادة ورسالة الدورة الثمانين

شهدت الجلسة الافتتاحية إلقاء كلمات من قِبل عدد من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود المشاركة، والتي سلطت الضوء على أبرز القضايا العالمية والإنسانية ذات الأولوية. وتترأس المناقشة هذا العام السيدة أنالينا بيربوك، رئيسة الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة تحت شعار:

"معًا أفضل: 80 عامًا وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".