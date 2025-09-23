نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: علينا أن ننهي الحرب في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأنه يسعى إلى تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة، زاعما بأن حركة "حماس" رفضت بشكل متكرر كل العروض.

وقال ترامب في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "أعمل لوقف إطلاق النار في غزة وللأسف حماس رفضت بشكل متكرر عروض السلام".

وأضاف أن بعض الدول تسعى للاعتراف بالدولة الفلسطينية "بشكل أحادي"، معتبرا أن ذلك سيكون "بمثابة مكافأة لحماس على ما ارتكبوه من فظائع، وهم يرفضون الإفراج عن الرهائن أو وقف إطلاق النار".

وتابع: "بدلا من مكافأة حماس والاستسلام لمطالبها، فإن من يسعى لتحقيق السلام عليه أن يوجه رسالة واحدة: أطلقوا سراح الرهائن الآن".

وشدد ترامب على أن "علينا أن ننهي الحرب في غزة الآن، وأن نتفاوض على السلام، وأن نعيد الرهائن العشرين، وليس اثنين أو أربعة".

وأشار أيضا إلى ملف الجثث قائلا: "نريد أيضا الـ38 جثة، وعائلاتهم جاءت إلي، وهم يريدون جثث أبنائهم كما لو كانوا أحياء".

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة وصول نحو 38 قتيلا و190 إصابة جديدة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبلغت حصيلة ضحايا استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع منذ 18 مارس 2025 نحو 12823 قتيلا و54944 إصابة، وأضاف البيان أنه تم تسجيل 3 وفيات جديدة و15 إصابة من ضحايا المساعدات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي "شهداء لقمة العيش" ممن وصلوا المستشفيات إلى 2526 قتيلا وأكثر من 18511 إصابة.

فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.