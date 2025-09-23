العالم اليوم - فيديو.. تعطل سلم كهربائي بترامب وميلانيا في الأمم المتحدة

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. تعطل سلم كهربائي بترامب وميلانيا في الأمم المتحدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 08:17 مساءً - أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استيائه من التجهيزات داخل مقر الأمم المتحدة، بعد أن تعرض هو وزوجته ميلانيا لموقف محرج بسبب تعطل السلم الكهربائي أثناء صعودهما لحضور اجتماعات الجمعية العامة.

وخلال خطابه أمام الجمعية، استهل ترامب كلمته بتعليق ساخر قال فيه: "كل ما حصلت عليه من الأمم المتحدة هو سلم كهربائي توقف في منتصف الطريق أثناء الصعود".

وأضاف: "لو لم تكن السيدة الأولى في لياقة ممتازة لسقطت. لكنها في حالة رائعة. نحن الاثنان في حالة جيدة".

ولم يتوقف ترامب عند هذا الحد، بل واصل انتقاده قائلا: "هذان هما الأمران اللذان حصلت عليهما من الأمم المتحدة: سلم كهربائي سيئ وجهاز تلقين أسوأ. شكرا جزيلا. لكن الجهاز يعمل الآن".

وتأتي هذه التصريحات في إطار خطاب حاد شن فيه ترامب هجوما على الأمم المتحدة ودورها في إحلال السلام.

وقال: "كل ما تقوم به على ما يبدو هو صياغة رسائل شديدة اللهجة بالفعل، لكنها كلمات فارغة، والكلمات الفارغة لا تحل الحروب".