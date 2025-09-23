نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ مدبولي يلتقي رئيس شركة "بوينج" العالمية لتعزيز التعاون في مجال الطيران المدني ودعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وأمريكا في المقال التالي

على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور بريندان نيلسون، رئيس شركة "بوينج" العالمية، وذلك في إطار دعم التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وتطوير الشراكة مع واحدة من أهم شركات تصنيع الطائرات في العالم.

عمق العلاقات المصرية الأمريكية

استهل رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على عمق العلاقات المصرية الأمريكية، مشيرًا إلى ما تشهده من تنامٍ في مختلف المجالات، خاصةً التعاون الاقتصادي، الذي يكتسب زخمًا متزايدًا من خلال الأطر المؤسسية والقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات الأمريكية الجديدة في مصر.

التعاون المؤسسي والاستثماري

أشار رئيس الوزراء إلى دور المفوضية الاقتصادية المشتركة كأحد أهم مخرجات الحوار الاستراتيجي بين البلدين، مؤكدًا تطلع مصر لعقد اجتماعها الثاني في القاهرة قريبًا. كما استعرض نجاح المنتدى الاقتصادي المصري - الأمريكي الذي عقد بالقاهرة في مايو الماضي بمشاركة ٦٠ شركة أمريكية، مع خطط لعقد نسخة جديدة منه في الربع الأول من ٢٠٢٦.

"بوينج" شريك أساسي للطيران المصري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي تقديره للتعاون القائم مع شركة "بوينج" منذ نحو ستة عقود، واعتبارها شريكًا أساسيًا لقطاع الطيران في مصر، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز جهود الدولة في تطوير قطاع السياحة.

صفقات جديدة مع "مصر للطيران"

أوضح رئيس الوزراء أن التعاون مع "مصر للطيران" يشمل صفقة عقود الإيجار طويلة الأجل لـ 18 طائرة جديدة من طراز Boeing 737-MAX، والمتوقع بدء تسليمها في يناير ٢٠٢٦، ما يعكس مكانة "بوينج" كشريك استراتيجي لمصر.

موقف "بوينج"

من جانبه، أكد الدكتور بريندان نيلسون، رئيس شركة "بوينج" العالمية، عمق العلاقات المصرية الأمريكية، مثمنًا التعاون القائم مع مصر، ومشيرًا إلى إمكانية تسريع عملية تسليم الطائرات المطلوبة. كما أعرب عن تطلعه لزيارة مصر قريبًا لتعزيز التعاون في ملفات الطيران المدني.