نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: الناتو أصبح أقوى خلال فترة حكمي والولايات المتحدة "بلا منافس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن حلف "الناتو" أصبح أقوى ما يكون خلال فترة رئاسته، ولا توجد دولة قادرة على منافسة الولايات المتحدة.

وقال من على منبر الجمعية العامة: "في قمة الناتو في يونيو، التزم عمليا جميع أعضاء الحلف بناء على طلبي بزيادة الإنفاق الدفاعي من 2% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما جعل حلفنا أقوى وأكثر فاعلية من أي وقت مضى".

وحذر الرئيس الأمريكي في خطابه من أن التهديد باستخدام الأسلحة النووية يخاطر بتدمير العالم بأكمله - ولن تبقى "أي منظمة أمم متحدة".

وأضاف: "الأسلحة البيولوجية مروعة، وكذلك النووية.. هل تريدون وقف تطوير الأسلحة النووية؟.. لا يمكن استخدامها ببساطة. قد ينتهي العالم حرفيا، ولن توجد منظمة الأمم المتحدة، ولن يكون هناك حديث عنها".

كما أكد ترامب أن الولايات المتحدة تعافت من "أربع سنوات من التطرف" خلال عهد الرئيس السابق جو بايدن، وأن البلاد أصبحت الآن "لا منافس لها" في العالم.

وقال: "مرت الولايات المتحدة بأربع سنوات من الفوضى والضعف والتطرف تحت الإدارة السابقة التي أوصلت بلادنا إلى سلسلة من الكوارث. قبل عام من الآن، كانت بلدنا تواجه مشاكل هائلة، لكن إدارتي جعلتنا الآن واحدة من أقوى دول العالم وليس هناك دولة أخرى يمكنها حتى منافستنا".