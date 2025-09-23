نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - خامنئي: إيران لن تستسلم للضغوط النووية ولا تنوي إنتاج أسلحة نووية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أن بلاده لن ترضخ للضغوط الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي، مشددًا في الوقت ذاته على أن إيران لا تعتزم إنتاج أسلحة نووية ولا ترى في ذلك حاجة أو مصلحة.

وقال خامنئي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية اليوم، إن التفاوض مع الحكومة الأمريكية في الظروف الراهنة "لا يخدم مصالح إيران الوطنية ولا يحقق أي فائدة عملية لها"، مضيفًا أن "الرهان على الحوار مع واشنطن لن يقي البلاد من الأضرار أو الضغوط".

وأشار المرشد الإيراني إلى أن بعض مفاعلات تخصيب اليورانيوم تعرضت خلال الفترة الماضية إلى هجمات وقصف، إلا أن "القدرات النووية الإيرانية لا يمكن القضاء عليها بمثل هذه الأساليب"، على حد تعبيره، مؤكدًا أن طهران ماضية في تطوير برنامجها النووي السلمي، ولن تتراجع تحت وطأة العقوبات أو التهديدات.

وشدد خامنئي على أن إيران لا تحتاج إلى امتلاك قنبلة نووية، لافتًا إلى أن ذلك "يتعارض مع عقيدتها ومبادئها الدينية والسياسية"، لكنه في الوقت نفسه أكد أن بلاده ستواصل تخصيب اليورانيوم "ضمن حقوقها المشروعة كدولة عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي".

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر بين إيران والدول الغربية بشأن مستقبل الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018. كما تزامنت مع تقارير عن محاولات غربية جديدة لإعادة طهران إلى طاولة المفاوضات، وسط مخاوف دولية من تصاعد حدة الأزمة النووية في المنطقة.

ويؤكد موقف خامنئي أن إيران متمسكة برؤيتها القائمة على رفض الضغوط والإملاءات، مع الإصرار على المضي في برنامجها النووي للأغراض السلمية فقط، في وقت لا تزال فيه المنطقة تترقب أي تطورات جديدة قد تعيد فتح باب المفاوضات أو تزيد من حدة المواجهة السياسية.