عاجل- مدبولي يلتقي الرئيس القبرصي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وبحث التعاون في الطاقة والاستثمار

مدبولي يلتقي الرئيس القبرصي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وبحث التعاون في الطاقة والاستثمار

على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

تحيات متبادلة وتأكيد على لقاء مرتقب

في مستهل اللقاء، نقل الرئيس القبرصي تحياته إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، معربًا عن تطلعه إلى لقاء قريب معه لمناقشة الملفات الثنائية والإقليمية. من جانبه، نقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس السيسي، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات التاريخية مع قبرص.

دعم قبرصي لمصر في الاتحاد الأوروبي

أكد الرئيس القبرصي أن تولي بلاده رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي مطلع عام ٢٠٢٦ سيُشكل فرصة قوية لتعزيز الشراكة مع مصر. كما أعرب عن تطلعه لتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية قريبًا، مع استمرار دعم قبرص لمواقف مصر داخل الاتحاد الأوروبي وفي الملفات الإقليمية.

التعاون في مجال الطاقة والاستثمار

أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى اهتمام مصر الكبير بالتعاون القائم مع قبرص وشركة "إيني" الإيطالية في استكشافات الغاز الطبيعي، موضحًا أن قطاع الطاقة يمثل محورًا استراتيجيًا لتحقيق مصالح مشتركة للطرفين، إلى جانب تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري.

المتحف المصري الكبير محطة قادمة

أعرب رئيس الوزراء عن تطلع مصر لاستقبال الرئيس القبرصي وقرينته في القاهرة يوم الأول من نوفمبر المقبل، لحضور حفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير بدعوة من فخامة الرئيس السيسي.