روسيا تعترض 81 مسيرة أوكرانية

روسيا تعترض 81 مسيرة أوكرانيةاعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية عشرات المسيرات الأوكرانية فوق عدة مناطق روسية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم، أنه خلال الساعات الأخيرة أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية 81 طائرة مسيّرة أوكرانية.

وأوضحت أنه تم تدمير المسيرات فوق مقاطعات /بيلجورود، وبريانسك، وكالوغا، وكورسك، وروستوف، وريازان، وتولا/، إضافة إلى منطقة موسكو وشبه جزيرة القرم وأجواء البحر الأسود.

يُذكر أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان منذ بداية الحرب المستمرة في 24 فبراير 2022، وبشكل شبه يومي، تقارير تؤكد تصدي كل منهما لهجمات من الطرف الآخر، دون التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل نظرًا لظروف الحرب والمعارك.