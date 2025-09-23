العالم اليوم - فيديو.. سلسلة أعطال في ميكروفون الأمم المتحدة تثير الجدل

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. سلسلة أعطال في ميكروفون الأمم المتحدة تثير الجدل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 09:28 مساءً - أثارت سلسلة من الأعطال التقنية في الميكروفون داخل قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة موجة جدل على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة لتزامنها مع خطب مهمة لعدد من زعماء العالم بشأن الحرب على غزة والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

العطل الذي تكرر في أكثر من مناسبة، طال خطابات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو.

وتزامنت هذه الانقطاعات مع مناقشات الحرب في غزة التي دخلت في مراحل أكثر عنفا، والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقطع صوت الرئيس الإندونيسي فجأة أثناء حديثه عن نية بلاده إرسال قوات حفظ سلام إلى غزة، الثلاثاء.

وبدت علامات الارتباك على المترجم الفوري، الذي عجز عن مواصلة الترجمة لثوان، قبل أن يستأنف البث الصوتي مجددا.

وقبل ذلك بوقت قصير، تعرض خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعطل مماثل.

وأثناء حديثه عن "الإبادة" المستمرة في غزة ودعوته للاعتراف الفوري بدولة فلسطين، قال المترجم: "لا يمكن سماع الرئيس، صوته اختفى"، قبل أن يصلح العطل سريعا.

أما أبرز الانقطاعات، فوقع مساء الإثنين، عندما أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اعتراف بلاده الرسمي بدولة فلسطين، فقوبلت تصريحاته بتصفيق حار قبل أن ينقطع صوته فجأة.

توضح الأمم المتحدة

ورغم الضجة، أكدت إدارة الشؤون التقنية بالأمم المتحدة أن الأعطال ناجمة عن "مشكلات في المعدات" داخل قاعة الجمعية العامة، التي شهدت خلال الأسبوع عشرات الخطابات ضمن الدورة السنوية رفيعة المستوى.

وشددت على أنه "لا توجد أي مؤشرات" على تدخل متعمد لتعطيل أصوات المتحدثين.