نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يمتدح نفسه بعد خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن خطابه الذي استمر قرابة الساعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لاقى استقبالا جيدا، وأعرب عن أمله في أن "يخصص الجميع الوقت" للاستماع إليه.

وكتب ترامب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال":"كان شرفا عظيما لي أن أتحدث في الأمم المتحدة. أعتقد أن خطابي لاقى استحسانا كبيرا. لقد تركز الحديث فيه بشكل أساسي على مواضيع الطاقة والهجرة. لقد كنتُ أقول ذلك منذ زمن، وقد أصبحت منصة الجمعية العامة، المنبر الأمثل لمثل هذه التصريحات. آمل أن ينصت الجميع لذلك".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى حدوث خلل فني خلال إلقائه لكلمته.

وأضاف: "لقد تعطل جهاز التلقين وتوقف السلم المتحرك فجأة بينما كنا نصعد إلى المنصة، ولكن كلا الحدثين ربما جعلا الخطاب أكثر إثارة للاهتمام ".

وتابع ترامب القول، إنه على الرغم من "العديد من الأعطال في المعدات"، فإن التحدث في الجمعية العامة كان شرفا كبيرا له.